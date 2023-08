Twee jonge mannen veroordeeld tot werkstraffen voor inbraken in jeugdlokalen

Twee jonge mannen die verschillende inbraken pleegden in jeugdlokalen in de regio Kortrijk zijn veroordeeld tot een werkstraf.

De 18-jarige initiatiefnemer uit Wielsbeke moet 150 uren presteren, de andere veroordeelde kreeg 120 uur. De twee stonden terecht voor 17 inbraken, meestal in jeugdlokalen, maar ook in het cultureel centrum in Harelbeke. Daar braken ze ook in in het Chirolokaal.

Ook in jeugdlokalen in Kortrijk en deelgemeenten zorgden ze voor ongewenst bezoek. Daarbij sloegen ze ramen aan diggelen en namen kleine geldsommen en multimediamaterialenm ee. Een KSA–leider betrapte hen uiteindelijk in Kuurne. Het duo moet zo’n 2.000 euro schadevergoeding betalen. (HH)