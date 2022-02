Twee jonge mannen plegen gewelddadige overval in café Den As in Mariakerke: “Ik ben de klanten die probeerde tussen te komen dankbaar”

Twee mannen hebben donderdagavond een gewapende overval gepleegd op café Den As in de Nieuwpoortsesteenweg in Mariakerke (Oostende). Ze drongen met een mes en een hamer binnen en gingen met de inhoud van de kassa aan de haal. “Ik ben in shock, maar wil wel weer open doen voor mijn klanten”, zegt de uitbater.

De uitbater van café Den As doet zijn verhaal met een knik in zijn stem. Hij is duidelijk geschrokken van wat hem donderdagavond precies overkwam. Kort na 21 uur stond hij – zoals hij dat ondertussen bijna twee jaar doet – pintjes te tappen achter zijn toog. Maar plots stormden twee mannen met een mes een een hamer in de aanslag de zaak binnen. Naast de uitbater waren op dat moment nog een vijftal klanten in het café aanwezig.

“Die twee stormden hier echt binnen. Ze richtten in geen tijd een ravage aan en waren duidelijk uit op geld”, vertelt de uitbater. “Het gebeurde allemaal heel erg snel, maar we hadden allemaal meteen door dat het menens was. Vooral het feit dat ze gewapend waren maakte hier toch indruk.”

Gebroken been

De twee overvallers bedreigden eerste de uitbater. Twee klanten probeerden tussenbeide te komen en daarbij ontstond tumult. Eén klant kreeg daarbij een stevige slag op zijn been te verduren. Hij werd later op de avond naar het ziekenhuis overgebracht.

“Die man wou mij helpen en heeft er een gebroken been aan overgehouden”, zegt de uitbater. “Die twee gingen echt als wildemannen tekeer. Ik ben die klanten die probeerde tussen te komen echt dankbaar. Misschien hebben ze wel nog erger voorkomen.”

De daders openden zelf de kassalade en gingen aan de haal met enkele honderden euro’s. Daarna lieten ze zich door de klanten buiten zetten. De café-uitbater verwittigde de politie en die startten meteen een zoekactie. De verdachten waren in de richting van het naburige voetbalstadion weggevlucht.

Opgepakt

De hamer en het mes kon de politie in beslag nemen en niet veel later troffen ze ook de verdachten aan. Eén van hen, een 27-jarige Oostendenaar, had zich onder een wagen verstopt. De andere verdachte, een 25-jarige man uit Oostende, kon aanvankelijk ontkomen maar werd vrijdagmorgen in Gistel opgepakt. De twee zullen voor de onderzoeksrechter verschijnen en die zal dan beslissen of ze aangehouden worden.

De uitbater van het café en zijn klanten werden door de politie opgevangen. “Ik ben echt in shock”, zegt hij. “Maar hoe hard ik ook geschrokken ben, ik heb beslist om vrijdag opnieuw te openen. Ik moet me hier even over zetten voor mijn andere klanten.”

(TL)