Twee jaar cel voor twintiger die minderjarige familieleden inzette om iPhones te stelen in Brugge

Een 24-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor bendevorming. Marin B. schakelde minderjarige familieleden in om diefstallen te plegen.

Tussen 15 juni 2019 en 8 januari 2020 sloegen dieven toe in telecomwinkels in Olen, Brugge, Tessenderlo en Sint-Martens-Latem. Bij zes diefstallen maakten de daders in totaal 30 iPhones en twee laptops buit. Om de iPhones te stelen rukten ze de kabelbeveiliging kapot. Bij sommige feiten gebruikten ze bovendien geweld en bedreiging om te ontkomen.

Onderzoek wees uit dat de piepjonge daders deel uitmaakten van een Roemeense familie die in Duitsland gekend is voor gelijkaardige feiten. Een minderjarig meisje dat in Olen werd opgepakt verklaarde dat ze met haar oom Marin B. (24) naar België kwam om diefstallen te plegen. De dieven – de jongste was zestien jaar – verbleven in Borgerhout op een appartement dat door B. gehuurd werd. De man was ook te zien op camerabeelden van feiten in Brugge.

Tijdens zijn proces wees B. een landgenoot aan als de echte dader van de feiten. Advocaat Thomas Gillis stuurde met succes aan op de vrijspraak voor de diefstallen. Maar volgens de rechtbank maakte B. zich wél schuldig aan bendevorming en de inzet van twee minderjarigen bij vier feiten. De man liep in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk al veroordelingen op. (AFr)