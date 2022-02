Twee internationaal geseinde autodieven opgepakt door politie Diksmuide

De politie van Diksmuide is er gisterenmiddag in geslaagd om na een urenlange zoektocht twee internationaal geseinde autodieven op te pakken aan een bouwwerf. Ze reden met een auto die gestolen was in Rijsel.

De gestolen auto is een Ford Galaxy die op 8 februari gestolen werd in Rijsel, net over de grens van België met Frankrijk. Omdat de autoriteiten daar vermoedden dat de autodieven naar ons land gevlucht konden zijn werden ze internationaal geseind. Dat loonde want gisterenochtend om 8 uur kwamen ze plots in beeld in Diksmuide. “Dat gebeurde toen ze Diksmuide binnenreden en de ANPR-camera een hit gaf en de auto herkende”, zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

“Het opvallende was dat het bij die ene hit van die ene ANPR-camera bleef. Dat wou zeggen dat ze geen tweede camera gepasseerd waren en dus nog steeds in Diksmuide of in de buurt van de camera waren. Daarom werd het signalement van de Ford Galaxy verspreid onder alle politieploegen. Verschillende ploegen zwermden uit om de wagen te zoeken maar dat leverde eerst niets op. Aan iedereen werd gevraagd om uit te kijken.”

“Dat had rond 12.20 uur ‘s middags resultaat toen een wijkagent de gestolen auto opmerkte aan een bouwwerf in de Oostendestraat, ter hoogte van de Galileistraat, in Diksmuide. Er werd versterking opgeroepen en korte tijd later konden we twee Roemenen op die werf oppakken die met de wagen reden. Het gaat om twee mannen van 30 en 41 jaar. Ze konden geen reden geven waarom ze met de auto reden. Beiden werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket van Veurne. Omdat ze hier illegaal verbleven werd ook de Dienst Vreemdelingenzaken verwittigd. Op hun auto werd een wielklem geplaatst.”

Daarna werd de auto in opdracht van het parket getakeld. De Ford zal overgemaakt worden aan de Franse autoriteiten om terug te keren naar de rechtmatige eigenaar. (JH)