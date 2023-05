Twee inbrekers op heterdaad betrapt in centrum van Kortrijk

Op donderdagnamiddag 25 mei kon de politiezone VLAS twee inbrekers op heterdaad betrappen nadat zij geprobeerd hadden om in te breken in een woning in de Koning Albertstraat in Kortrijk.

De feiten speelden zich af in de namiddag, omstreeks 16.50 uur, pal in het centrum van de stad. Een alerte politiepatrouille zag hoe twee mannen zich verdacht gedroegen in de Koning Albertstraat. Ze hadden net geprobeerd om in te breken in een woning daar, maar werden wellicht opgeschrikt door het zien van de patrouille. Ze probeerden te voet weg te geraken, maar werden gestopt en opgepakt door de politieteams.

In de buurt werd ook hun auto met Franse nummerplaat aangetroffen, met daarin inbrekersmateriaal, de vermoedelijke buit van eerdere inbraken en cannabis.

Camerabeelden

De verdachten werden overgebracht naar het commissariaat en opgesloten in de cel. Het verder onderzoek is volop bezig. Via de camerabeelden werd meteen duidelijk dat de verdachten heel ‘actief’ waren en nog pogingen deden om in te breken in minstens drie woningen/appartementsgebouwen in de buurt.