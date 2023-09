Twee inbrekers in apotheek in Kortrijk op heterdaad betrapt en even later opgepakt

In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september kon de politiezone Vlas twee inbrekers oppakken na een korte klopjacht nadat de dieven kort daarvoor ingebroken hadden in een apotheek in de Gentsesteenweg in Kortrijk.

De feiten speelden zich af omstreeks 01.30 uur. Het waren de alerte eigenaars van de apotheek zelf die alarm konden slaan nadat zij via hun camerasysteem in de apotheek verwittigd werden dat er inbrekers binnen waren. Vrijwel onmiddellijk waren de nachtpatrouilles van PZ Vlas ter plaatse. De verdachten hadden echter al de vlucht genomen, maar konden niet veraf zijn. Daarop werd meteen een zoekactie gestart.

Verstopt in het water

Een heel opmerkzame autobestuurder meldde bij het zien van de politieteams dat hij even verderop in de Vlaanderenkaai twee verdachten te voet zag wegvluchten en zich verbergen. Na slechts enkele minuten hadden de politiediensten het tweetal in het vizier. Ze hadden zich verstopt in het water, langs de oever van het kanaal Bossuit-Kortrijk, vlakbij de sluis richting de Leie.

Beiden werden uit het water gesommeerd, opgepakt en overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Het gaat om twee meerderjarige mannen, één van hen had een zelfgemaakt mes bij zich en beiden konden ook geen identiteitsdocumenten voorleggen.

Kluis teruggevonden

De kluis uit de apotheek die ze gestolen en (ongeopend) in het water langs de oever verborgen hadden, werd vanmorgen door de federale scheepvaartpolitie uit het water gehaald.

De verdachten worden momenteel verhoord. Het parket van Kortrijk leidt het verder onderzoek.“Dankzij de alertheid van de eigenaars van de apotheek én de autobestuurder kon de politie heel snel de verdachten oppakken. Wie verdachte personen of voertuigen ziet in zijn buurt moet meteen de politie bellen via het lokaal oproepnummer 1701 of het algemeen noodnummer 112”, klinkt het.