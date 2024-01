Twee Fransen voor de rechtbank voor reeks van elf inbraken in niet gesloten auto’s

Twee mannen uit Noord-Frankrijk riskeren elk vijftien maanden cel voor een reeks van elf diefstallen uit auto’s. Ze sloegen telkens toe in voertuigen die niet gesloten waren.

Het duo werd opgemerkt op 22 mei vorig jaar omdat hun auto geseind stond. Toen de wegpolitie hen staande hield, probeerde de 39-jarige H.H. nog te voet te vluchten over de berm. In het struikgewas vond de politie een rugzak met onder meer een laptop en een tablet verpakt in aluminiumfolie.

Later kon de politie hen linken aan elf feiten in onder meer Kortrijk, Zwevegem en Menen. Daar stalen ze een portefeuille uit een wagen. “Er zat wat cash geld in maar ik zou vooral graag de persoonlijke foto’s terugkrijgen die erin zaten”, zei een slachtoffer in de rechtbank.

De twee beklaagden staken de schuld eerst op elkaar maar gaven uiteindelijk grotendeels alles toe. “Mijn cliënt had financiële moeilijkheden en zag geen andere mogelijkheid meer”, zei de advocaat van H. Die vroeg de rechter om nog een kans.

Vonnis op 26 februari. (JF)