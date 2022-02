Twee fietsen van samen 3.000 euro gestolen uit garagebox

De politiezone Westkust kreeg zondagavond een melding via police-on-web van een diefstal uit een garagebox in de ondergronde parking onder de Zeedijk in Koksijde.

Die middag had de eigenaar van de garage vastgesteld dat de elektrische poort open stond en twee fietsen gestolen waren. De nieuwwaarde van beide fietsen samen bedraagt meer dan 3.000 euro. Er werd geen schade vastgesteld aan de garagepoort. De feiten moeten gebeurd zijn tussen zaterdag en zondag. De politie is een onderzoek gestart. (JH)