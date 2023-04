Twee fietsdieven op heterdaad betrapt tijdens nieuwe gezamenlijke overlastcontroles aan het station van Kortrijk

Op woensdagvoormiddag 26 april voerde de politiezone VLAS opnieuw overlastcontroles uit in het centrum van Kortrijk. Daarbij werd ook de stationsomgeving, waar heel wat fietsdiefstallen gebeuren, discreet in de gaten gehouden en gecontroleerd.

De interventieteams van PZ VLAS konden in het station rekenen op de medewerking van Securail en in de onmiddellijke stationsomgeving stonden ook de gemeenschapswachten van de stad Kortrijk paraat.

Twee verdachte mannen

Omstreeks 11.30 uur, de actie was nog niet lang bezig, werden twee verdachte mannen gespot toen zij met één fiets aan de hand richting de perrons aan het stappen waren. De politieteams ter plaatse vernamen van Securail dat het verdachte tweetal even daarvoor ook al een andere fiets had klaar gezet op het perron om op te trein te laden die richting Frankrijk zou vertrekken.

We kunnen niet met lede ogen toekijken hoe, veelal dure fietsen, uit onze stad gestolen worden

Beide mannen werden opgepakt en overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Via het cameranetwerk in de Kortrijkse binnenstad zal onderzocht worden of ze nog andere fietsdiefstallen pleegden. Beide verdachten zijn meerderjarig, één kon geen geldige verblijfsdocumenten voorleggen, hij had bovendien ook drugs op zak en een busje pepperspray.

Commissaris Thomas Joos, leiding interventieteams: “Op regelmatige basis worden acties met onze partners Securail en de gemeenschapswachten uitgevoerd tegen fietsdiefstallen. Met deze gecombineerde acties trachten we een antwoord te bieden op de vele fietsdiefstallen. Dankzij onze acties werden in het verleden nog fietsdieven op heterdaad betrapt. Dergelijke acties worden dus binnenkort opnieuw gepland. We kunnen niet met lede ogen toekijken hoe, veelal dure fietsen, uit onze stad gestolen worden.”