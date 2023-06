Twee diefstallen van kabels op open bouwwerven in Ichtegem: “Tegenwoordig schering en inslag”

Op twee open bouwwerven in Ichtegem werden maandagmiddag diefstallen van elektriciteitskabels opgemerkt. In totaal werd zo’n 85 meter aan kabels gestolen. In het geval van een werf op een bedrijvenzone gaat het om zware, dure stroomkabels. “Het is tegenwoordig een plaag. Op verschillende werven waar ik kom is het ‘s ochtends zelfs bang rondkijken wat er gestolen werd”, zegt een bouwvakker.

Beide diefstallen op de twee werven op het grondgebied van Ichtegem werden maandagmiddag opgemerkt, na de opstart na het weekend. In de Keibergstraat werd de diefstal rond 14 uur opgemerkt. Het gaat daar om een nieuwbouwwoning dat zich in de ruwbouwfase bevindt. Het huis staat er en binnen zijn de nutsvoorzieningen zoals de elektriciteitskabels gelegd, maar er zitten geen nog ramen of deuren in het huis. De dieven gingen er brutaal te werk. Ze rukten de kabels gewoon los, sneden ze af en haalde de kabels uit de behuizing waarna ze wegvluchtten. Twee uren later werd ook een diefstal ontdekt op de bouwwerf van de kleine bedrijvenzone in de Oostendesteenweg, in deelgemeente Eernegem. Daar gingen de dieven aan de haal met veel duurdere kabels. Het gaat om dikke kabels van vier keer 6 carre. De kabels kwamen uit de grond in de aansluitruimte van het nieuwe bedrijf. “Er werd 35 meter kabel gestolen”, zegt een bouwvakker. “De kabels werden een halve meter boven de grond doorgeknipt en meegenomen. In zo’n kabel zit nogal wat koper, het is hen daar dus om te doen. Zo’n diefstal levert toch wat problemen. Zo’n afgesneden kabels in een werfput vervang je niet zomaar.”

Bang rondkijken

Een andere bouwvakker zucht als hij over de diefstallen hoort. “Het is tegenwoordig schering en inslag”, zegt hij. “Als er geen werkmateriaal uit een bestelwagen wordt gestolen, wordt er ingebroken op de werf. Op verschillende werven waar ik de afgelopen jaren kwam, werd al ingebroken. Enkele maanden geleden kwamen we toe en bleken de stroomkabels van aan de hijskraan doorgeknipt en meegenomen te zijn. Daar sta je dan. Het is op bepaalde werven zo dat je ‘s ochtends eerst bang moet rondkijken of er iets gestolen is vooraleer je aan de slag kunt gaan. Dergelijke open werven, waar nog geen ramen of deuren in zitten, beveiligen is ook erg moeilijk. We proberen er gewoon op te letten om telkens alle materiaal terug mee te nemen of op te bergen, hoeveel tijdsverlies dat ook is. Maar na een diefstal van materiaal of stroomkabels verlies je nog meer tijd.” (JH)