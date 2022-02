Twee dames beroofd van geldtas tijdens winkelen in Koksijde

Twee dames die vrijdagmiddag aan het winkelen waren in een warenhuis in de Strandlaan in Koksijde zijn beroofd van hun geldtas.

Het eerste slachtoffer is een 87-jarige vrouw uit Koksijde die rond 15.30 uur haar boodschappen in het warenhuis ging doen. Ze legde haar geldbeugel in haar handtas in een kinderzitje. Wanneer ze aan de kassa kwam en wou betalen stelde ze vast dat haar geldbeugel verdwenen was.

Wat later deed een 65-jarige vrouw haar boodschappen in hetzelfde warenhuis. Ook zij stelde vast dat haar brieventas uit haar gesloten handtas verdwenen is. Die vrouw speelde een aanzienlijke geldsom kwijt.

De politie kwam ter plaatse om hen te verhoren en uit te kijken naar de dader. Voorlopig zijn er echter geen vermoedens naar een verdachte toe.

(JH)