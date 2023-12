Twee daders van reeks inbraken aangehouden nadat politie hen kan onderscheppen bij achtervolging

Op 24 december werd in de loop van de avond een voertuig opgemerkt dat onder andere in de politiezone Regio Tielt in aanmerking kwam voor een reeks inbraken.

Het voertuig, een witte Skoda break, werd aan de afrit Ruddervoorde van de E403 achtervolgd door de wegpolitie, waarbij de wagen van de weg raakte op het kruispunt van de N50 met de Varentakker in Zwevezele.

Eén verdachte kon onmiddellijk gearresteerd worden. Met versterking van de politiezone Regio Tielt, Kouter, Het Houtsche en een speurhondengeleider van de Federale Politie kon ook een tweede verdachte worden opgepakt. Andere politiezones zoals pz Riho, Vlas en Midow stonden ook klaar om tussen te komen.

In het voertuig werd de buit teruggevonden van een inbraak eerder op de avond in Torhout, aan de Oude Gentweg.

Aangehouden

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge besliste om de arrestatie te bevestigen en de daders van 27 en 24 jaar voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Brugge, waar beiden dinsdagmorgen dan ook werden aangehouden.

Momenteel wordt onderzocht of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere inbraken in de voorbije periode