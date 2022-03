Twee Algerijnen aangehouden op verdenking van reeks inbraken in kelders in De Panne

De onderzoeksrechter in Veurne moet oordelen of twee jonge Algerijnse mannen die in Frankrijk aangehouden worden na een straffe reeks van inbraken in kelders in De Panne. Deze maand alleen al zouden ze liefst 49 feiten op hun kerfstok hebben, veelal pogingen.

De politie maakt al even jacht op de twee jonge Fransen. Deze maand zouden ze in liefst 49 kelders in De Panne hebben ingebroken of dat toch geprobeerd hebben. De meeste van de feiten waren pogingen maar toch zouden er ook 18 effectieve inbraken hebben plaatsgevonden. De buit waren meestal elektrische fietsen of batterijen. De politie Westkust was het duo op het spoor en kreeg maandag een gouden tip.

“Maandagavond nam het duo de tram richting Adinkerke om daarna de DK-bus te nemen naar Frankrijk”, meldt politiezone Westkust. “Een alerte man sloeg alarm omdat hij het vreemd vond dat de twee mannen op de tram zaten met twee dure fietsen waarvan de wielen waren uitgehaald. Later bleek dat ze uit een kelder in De Panne werden gestolen. Hij verwittigde ons als politie Westkust onmiddellijk waardoor we het duo zeer snel konden klissen. Dankzij onze goede samenwerking met de Franse politie en ons uitgebreid cameranetwerk kwamen ze eerder al in het vizier. Een puike samenwerking met politie, de alerte burger en het parket.”

“Het gaat om twee Algerijnen van 18 en 29 jaar”, meldt het parket van Veurne. “Beide wonen in Frankrijk en zouden minstens 18 diefstallen met braak gepleegd hebben in kelders van appartementen. De buit bedroeg voornamelijk enkele duren fietsen en batterijen voor elektrische fietsen. Er wordt nagegaan of ze nog in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten de voorbije weken maar kunnen tot nu toe al voor 49 feiten gelinkt worden.”

De twee zijn ondertussen aangehouden. (JH)