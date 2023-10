Twaalfjarige jongen op heterdaad betrapt bij poging tot fietsdiefstal in Kortrijk

De politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) heeft vorige week vrijdagavond een twaalfjarige jongen en zijn tante opgepakt. De jongen werd in Kortrijk betrapt terwijl hij zocht naar fietsen die niet op slot waren. Zijn tante stond wat verderop te wachten.

Een anoniem politieteam merkte vrijdag rond 22 uur een jongen op die ter hoogte van het Stationsplein fietsen en bromfietsen aan het controleren was. “Op een bepaald moment voerde hij een handeling uit aan een fiets om ermee weg te rijden”, klinkt het bij de politiezone Vlas. “Toen de jongeman tegengehouden werd door het politieteam, probeerde hij duidelijk iemand anders te waarschuwen dat hij betrapt was. Er stond nog een andere verdachte op het Stationsplein, een meerderjarige vrouw.” Zij blijkt de tante van de zeer jonge verdachte te zijn. De vrouw is bekend voor fietsdiefstallen in andere politiezones.

Er wordt nu onderzocht of het duo verantwoordelijk is voor recente fietsdiefstallen in de regio. “Door zowel zichtbaar als anoniem te patrouilleren aan de grote fietsenstallingen worden steeds meer fietsendieven afgeschrikt, maar is er ook meer kans om daders op heterdaad te betrappen en op te pakken”, aldus de politiezone Vlas. De politie vraagt om bij het zien van verdachte personen en handelingen niet te aarzelen en meteen te bellen naar het oproepnummer 1701.