Tunesische vrienden staan terecht voor serie diefstallen op een dag

Twee Tunesische vrienden riskeren elk 18 maanden cel en een geldboete voor verschillende diefstallen die allen gepleegd werden op 9 juli in De Panne.

In de rechtbank van Veurne staan de 25-jarige C.D. en de 26-jarige S.A., beiden uit Tunesië, terecht. Die laatste beweerde dat hij slechts 17 of 18 jaar oud was maar een botscan wees uit dat hij wellicht 26 jaar is. “Ze werden in het station betrapt toen ze in het bezit waren van een gestolen iPad”, sprak de procureur. “Die werd eerder op de dag gestolen uit een bestelwagen samen met een bruine lederen tas. Via de app ‘find my phone’ werd het toestel teruggevonden toen ze in het station zaten. Uit onderzoek bleek dat ze nog diefstallen pleegden die dag. Er werden opladers gestolen, een bak bier, wat drinkgeld en een elektrische fiets die niet slotvast was. Ze ondernamen ook een poging om in te breken in het tuinhuis van een inwoner. Ik vraag voor hen 18 maanden cel en 800 euro boete.”

C.D. ontkent dat hij bij de diefstallen aanwezig was, al werd hij eenmaal door iemand gezien toen hij op de uitkijk stond. “Hij was die nacht aan het slapen op het strand en was onder invloed van alcohol. Hij weet niet meer wat hij gedaan heeft maar pleegde de diefstallen zeker niet. Hij zal wel zijn vriend niet in de wind zetten want beiden hebben veel aan elkaar bij hun verblijf hier.” S.A. gaf dan weer de feiten toe. Beide mannen willen naar Duitsland gaan als ze vrijkomen. Vonnis op 13 december. (JH)