Trio riskeert tot drie jaar cel voor reeks diefstallen: “Verleden wees al uit dat gevangenis mij niet helpt”

Twee mannen en een vrouw pleegden in verschillende samenstellingen een hele reeks diefstallen. De 35-jarige J.T., door het parket omschreven als een draaideurcrimineel, was naar eigen zeggen op verlengd penitentiair verlof gestuurd toen hij opnieuw feiten pleegde. Hij riskeert drie jaar cel. “Maar het verleden heeft al getoond dat de gevangenis voor mij niet helpt”, zei T. zelf.

Op 5 december vorig jaar werd in de Colruyt in Kortrijk een 24-jarige jongeman betrapt terwijl hij twintig pakjes sigaretten verborg onder zijn kleren. De winkeldetective kon hem staande houden en herkende de dief nog van eerdere feiten.

In totaal moet de jongeman zich verantwoorden voor zeven diefstallen en voor smaad tegen de politie. Bij een van zijn arrestaties bleef hij de agenten uitschelden. Samen riskeert de jongeman vijftien maanden cel en 800 euro boete. Zijn advocaat betwistte de feiten niet maar wees op zijn blanco strafblad.

“Mijn cliënt was dakloos geworden, kwam in slechte kringen terecht en verlaagde zich tot diefstal om rond te komen”, aldus meester Stéphanie Debeaussaert.

Bij twee van de feiten was ook de 35-jarige J.T. betrokken. Die moest zich in totaal voor dertien diefstallen verantwoorden. Thuis had hij ook een zelfgemaakte nunchaku aan de muur hangen, een verboden wapen bestaande uit twee stokken die met een ketting aan elkaar hangen.

Jeugdrechter

J.T. werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor drugs, wapens, slagen en diefstallen, en was al gekend van bij de jeugdrechter. “Meneer is een echte draaideurcrimineel, pleegt feiten uit gemakzucht en heeft duidelijk lak aan alle regels”, zei de procureur streng.

“Ik weet dat ik al veel kansen kreeg maar ik vind drie jaar cel veel voor wat winkeldiefstallen”, zei T. zelf, die zich wil laten opnemen. “Het is al van mijn veertien jaar dat ze mij binnensteken. Ik weet dat dat mijn eigen schuld is maar de gevangenis, daar kom ik enkel slechter uit.”

J.T. stond op zijn beurt samen terecht met een 38-jarige vrouw die betrokken was bij vier diefstallen, onder meer van kaarsen in een kerk. Zij riskeert een jaar cel en 600 euro boete maar haar advocaat vroeg om een werkstraf.

Vonnis op 7 april.