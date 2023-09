Trio pleegt 25 inbraken voor juwelen in gans provincie: “78-jarige vrouw aan haar gesleurd en in kelder opgesloten”

Drie leden van een rondtrekkende dievenbende riskeren fikse straffen voor een reeks van 25 inbraken, vooral in onze provincie. Daarbij hadden ze het vooral op juwelen gemunt. Eind 2020 gingen ze zelfs met geweld tekeer bij een toen 78-jarige vrouw in Oostkerke. “Ze sleurden haar aan de haren en sloten haar in de kelder op. Ze trokken daarbij hardhandig een dure Rolex van haar pols.”

In de tweede helft van 2020 sloeg een rondtrekkende inbrekersbende op verschillende plaatsen toe in West-Vlaanderen, op enkele plaatsen in Henegouwen en eenmaal over de Franse grens. Het bleek om drie inbrekers te gaan die telkens op dezelfde manier te werk gingen: eerst voerden ze een prospectie uit van in welke huizen ze wilden toeslaan, en daarna belde leider Aleksandar M. (31) doodleuk aan. “Zij het telkens vermomd met baard, pet en mondmasker”, sprak de procureur. “Deed iemand open dan maakte hij zich met een smoesje uit de voeten. Was niemand thuis, dan riep hij zijn twee kompanen Denislav S. (30) en Giani J. (22).” De dieven gingen op zoek naar vooral juwelen maar ook geld en multimedia.

Vrouw opgesloten in kelder

Ze sloegen dus telkens toe als er niemand thuis was maar op 19 december 2020 misrekenden ze zich. In de Oostkerkestraat in Oostkerke bij Diksmuide sloegen ze een raam in de woonkamer stuk nadat ze gezien hadden dat een auto er net was weggereden. Maar binnen werden ze geconfronteerd met de toen 78-jarige bewoonster S.C. “Ze schreeuwden tegen me in het Frans en trokken me aan mijn haar”, getuigde de vrouw na de feiten in deze krant. “Daarna trokken ze de ring van mijn vinger en mijn halsketting af. Die was van mijn mama en had een grote emotionele waarde. Vervolgens sloten ze me op in de kelder.” S.C. kon uiteindelijk bevrijd worden door een buurman. Volgens de procureur ging het om een zwaar geval van diefstal met geweld, waarbij ze ook een dure Rolex stalen.

Minimaliseren

Na 25 inbraken in onder meer Diksmuide, Ieper, Heuvelland, Koekelare, Kortrijk, Menen, Zwevegem, Izegem en Spiere-Helkijn werd leider M. op 20 januari 2021 door een politiepatrouille betrapt in Avelgem. Hij noemde er zonder schroom de namen van zijn kompanen en verdween achter tralies. De drie zaten een tijd in voorhechtenis maar kwamen daarna vrij. Enkel de jonge Giani J. uit Italië stuurde een advocaat naar het proces. “Hij was toen piepjong en liet zich meeslepen door de anderen. Hij staat hier terecht voor alle feiten terwijl overduidelijk is dat hij slechts bij een aantal aanwezig was.” Hij riskeert samen met S. 18 maanden cel, voor leider M. werd 40 maanden cel gevraagd. Zes personen stelden zich burgerlijke partij. Vonnis op 17 oktober. (JH)

