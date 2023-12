Trio op heterdaad betrapt bij diefstallen uit auto’s

De politie van zone Mira heeft drie verdachten op heterdaad betrapt tijdens diefstallen uit voertuigen in Vichte. Achteraf konden ze ook gelinkt worden aan gelijkaardige diefstallen in Waregem en Deerlijk. Het trio is aangehouden door de onderzoeksrechter.

Afgelopen vrijdag werd de politie rond 10.45 uur opgeroepen naar de Beukenhofstraat in Vichte. Daar werd uit twee voertuigen een rugzak, een smartphone en portefeuilles gestolen. Bij aankomst van de politie waren de dieven al gevlucht, maar met behulp van ANPR-camera’s en bijstand van politiezone Gavers kon het voertuig een halfuur later al onderschept worden in Kortrijk.

Eerdere diefstallen

In de auto werden niet alleen de pas gestolen voorwerpen aangetroffen, maar ook enkele andere portefeuilles, messen en pepperspray. Na verder onderzoek kon de politie de drie verdachten linken aan vier diefstallen uit voertuigen in Anzegem, Waregem en Deerlijk en aan één poging tot diefstal in Deerlijk. De verdachten werden aangehouden en naar de gevangenis gebracht, de slachtoffers kregen hun gestolen goederen terug.