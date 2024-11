Trieste diefstal in hartje Brugge: dieven stelen koperen letters van herdenkingssteen Olivia Geerolf

Eind vorig jaar kreeg de Brugse choreografe Olivia Geerolf (72) een postuum eerbetoon in de vorm van een erkenningstegel met koperen letters aan de Brugse Stadsschouwburg. Deze week stelde een vriend van de weduwnaar vast dat de letters weg waren. Diefstal, zo blijkt nu. “We hebben aangifte gedaan. Dit is enorm pijnlijk voor iedereen die Olivia lief had”, zegt Filip Strobbe van Cultuurcentrum Brugge.

Wie nam de koperen letters van de erkenningssteen voor Olivia Geerolf in de Brugse binnenstad weg? En waarom? Het zijn vragen waar de politie momenteel een antwoord op zoekt. Olivia Geerolf overleed op 20 januari 2023 op 72-jarige leeftijd. Ze was erg bekend in Brugge en daarbuiten. In 1970 richtte ze haar eigen dansschool op, maar ze was ook erg betrokken bij onder meer de Heilig Bloedprocessie. Tal van haar leerlingen werden later zelf professioneel danser of danseres. Sinds eind vorig jaar prijkt haar naam naast de grootste Brugse cultuurlegenden voor de ingang van de Stadsschouwburg. De erkenningssteen met koperen letters werd toen onthuld in aanwezigheid van weduwnaar Hedwig Swimberghe. “Olivia zou zo trots zijn geweest”, vertelde hij toen. “Deze plaats was ook speciaal voor haar. Haar dansvoorstellingen werden zo vaak hier opgevoerd.”

Koperen letters

Deze week stelde een vriend van de weduwnaar evenwel vast dat de koperen letters verdwenen waren. Hij lichtte Hedwig in, die vervolgens naar het Cultuurcentrum Brugge trok om duiding te krijgen. “Eerst dachten we dat het om een vergissing ging”, zegt directeur Filip Strobbe. “De koperen letters waren namelijk aan herstelling toe en de kans bestond dus dat de desbetreffende firma al was gepasseerd om de letters op te halen. Navraag leerde ons evenwel dat dat niét het geval was. Dus blijft enkel diefstal of vandalisme over. Iets wat we enorm betreuren. Dit is enorm pijnlijk voor iedereen die Olivia lief had. In het bijzonder voor haar familie.”

Het Cultuurcentrum deed vrijdag aangifte bij de politie en hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de zaak. “Hopelijk is er iets te zien op camerabeelden. Het ligt dicht bij de uitgaansbuurt dus misschien heeft het daar iets mee te maken? We weten het momenteel echt niet. Al denk ik niet dat het iets persoonlijks met Olivia te maken heeft”, zucht Strobbe. “Maar dit valt natuurlijk in geen geval goed te praten. Dit is een vorm van grafschennis.”

Schade herstellen

Ook op sociale media was er vrijdag heel wat verontwaardiging. Logisch, als je weet dat Olivia een geliefde dame was in de Breydelstad. “We zijn alleszins vast van plan om de schade zo snel als mogelijk te herstellen. We hopen dat het nog voor het einde van de maand kan. In de tussentijd hopen we dat de daders gevonden worden of dat ze zichzelf aangeven bij de politie”, besluit Filip Strobbe.

Olivia Geerolf is de vierde naam die prijkt op de wandelweg voor de schouwburg. Ook Raymond van het Groenewoud, Elisa Waut en Ignace Bernolet kregen die eer al. Maar aan hun erkenningstegel werd niet geraakt. (MM)