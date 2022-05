Tot zeven jaar cel voor brutale overvallen op juweliers aan de kust

Een 31-jarige Litouwer heeft in de Brugse rechtbank zeven jaar cel gekregen voor zijn aandeel in een reeks gewapende overvallen op juweliers. Vier landgenoten kregen zes jaar cel.

Op 17 april 2015 drongen drie gangsters de juwelierszaak Rubrecht in de Driftweg in De Haan binnen. Ze knevelden de juwelier, hielden hem onder schot en graaiden voor 800.000 euro aan juwelen, horloges en geld mee. Drie Litouwers, die kort na de feiten werden opgepakt, kregen in 2016 tot zeven jaar cel. Later werden nog meer leden van dezelfde bende opgepakt en die konden worden gelinkt aan nog drie andere gewapende overvallen.

Op 28 augustus 2015 sloegen ze toe bij een juwelier in Knokke, maar ze moesten er zonder buit afdruipen. Amper vijf dagen later was juwelierszaak Hulpiau in Oostende aan de beurt. De oom en tante van de zaakvoerder hielden de winkel open en werden gekneveld, bedreigd met een vuurwapen en geslagen. “De mond van de vrouw werd zodanig hard toegesnoerd dat ze amper nog kon ademen”, stelde de procureur. Maar omdat de overval te lang duurde, gingen de daders er uiteindelijk zonder buit vandoor.

Op 11 september 2015 maakt de bende wel nog een duur horloge buit in het Waalse Verviers. Volgens de procureur was Tomas L. (40) betrokken bij alle vier de overvallen. Voor hem vroeg hij acht jaar cel. L. zelf drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt reisde heel Europa rond om caravans te verhandelen”, pleitte meester Matthias Devriendt. “Op het moment van de feiten in De Haan was hij in Dublin.” De rechter achtte L. maandag enkel schuldig aan de feiten in Knokke maar gaf hem wel zes jaar cel.

Medebeklaagden Vaidas U. (41), Andrejus T. (39) en Tomas C. (30) stuurden hun kat naar het proces en kregen eveneens zes jaar cel. Ricardas V. (31), die evenmin kwam opdagen, kreeg zeven jaar cel. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de vier afwezigen. (AFr)