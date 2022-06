Tot zes maanden cel voor diefstal in Jan Breydelstadion

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 47-jarige man uit het Waalse Florennes bij verstek veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor diefstal. Zijn kompaan kreeg vier maanden cel. In het Jan Breydelstadion maakten de beklaagden een sportzak met spullen van Club Brugge buit.

G.B. en M.G. (36) zakten op 6 maart 2021 vanuit hun woonplaats in de provincie Namen af naar Brugge. Ze wandelden het Jan Breydelstadion in en kwamen zo in een bergruimte terecht. In die bergruimte bevonden zich sporttassen met materiaal van de spelers van Club Brugge. De beklaagden beslisten een dergelijke tas mee te graaien, maar werden op heterdaad betrapt door een familielid van de conciërge.

De getuige kon de nummerplaat van de BMW van de Walen noteren. Dankzij camera’s met nummerplaatherkenning werden de beklaagden diezelfde dag nog onderschept en ingerekend. Enkel M.G. kon over de diefstal verhoord worden. Hij verklaarde dat hij de feiten pleegde toen hij te veel alcohol gedronken had.

Beide beklaagden kregen van het parket een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalden die boete niet. Daardoor moesten ze zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Op 16 mei kwamen ze echter niet opdagen voor hun proces.

Het openbaar ministerie vorderde voor G.B. tien maanden effectieve gevangenisstraf. Daarbij werd verwezen naar het strafblad van de veertiger, die al meerdere veroordelingen opliep voor diefstal. Voor zijn jongere kompaan werd vier maanden effectieve celstraf gevorderd en uitgesproken.