Tot vijftien maanden celstraf met uitstel voor diefstal van handtassen en parfum in Brugge

Een 43-jarige Marokkaan uit Brugge en zijn 44-jarige vriendin zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan een resem parfum- en handtasdiefstallen.

Op 30 april liepen Younes E. en Senah B. tegen de lamp bij Inno in Brugge. Agenten in burger, die bezig waren met een actie tegen gauwdiefstallen, kregen het verdachte gedrag van het duo in de gaten en controleerden hen bij het verlaten van de zaak. Ze hadden twee gestolen handtassen en een lingeriesetje bij zich. Bij een huiszoeking werden nog tal van andere gestolen luxegoederen aangetroffen, waaronder achttien dozen parfum die op 12 april gestolen werden bij Ici Paris XL in Brugge. Er werden ook nog heel wat handtassen en kledingstukken van dure merken aangetroffen die in de maanden voordien gestolen werden bij Paris Londres, Inno en Ici Paris XL in Brugge.

Senah B. ontkende elke betrokkenheid, maar onderzoek wees uit dat ze de gestolen spullen probeerde door te verkopen aan kennissen. Op haar proces betwistte ze de diefstallen niet langer. Naar eigen zeggen had haar drank- en drugsverslaafde vriend een negatieve invloed op haar. “Ze had ook geen inkomen”, pleitte meester Kris Vincke. “Maar sinds haar vrijlating pleegde ze geen nieuw feiten meer.” De rechtbank legde de vrouw uiteindelijk 80 uur werkstraf op. Silke Brutin, de advocate van Younes E., vroeg om de celstraf te beperken tot de zes maanden voorhechtenis. “Door zijn drankprobleem was hij zijn job kwijtgespeeld”, pleitte ze. “hij zat in een neerwaartse spiraal”. De rechtbank gaf E. dinsdag vijftien maanden celstraf met uitstel. AFr