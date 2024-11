Tot vier jaar cel gevorderd voor gewelddadige diefstal peperduur horloge: “Ze durft nog met moeite buiten te komen”

Drie Algerijnen riskeren voor de Brugse rechtbank tot vier jaar effectieve celstraf voor diefstal van een peperduur horloge in Knokke-Heist. De mannen gingen daarbij agressief te werk.

Op 25 augustus 2022 stapte het slachtoffer samen met een vriendin naar hun wagen in Knokke-Heist. Toen het slachtoffer als passagier in wou stappen, werd ze benaderd door twee mannen die de weg vroegen. Een derde nam haar arm hardhandig vast. De vrouw dacht dat ze het gemunt hadden op haar handtas, maar pas toen ze al weggereden waren zag ze dat haar polshorloge van Chopard verdwenen was. Prijskaartje: 45.000 euro.

Dankzij camerabeelden konden beklaagden Abdeslem A. (43), Tayeb A. (45) en Mohamed B. (42) geïdentificeerd worden. De Algerijnen zouden daags voordien in Knokke-Heist ook nog een Louis Vuitton-handtas hebben meegegraaid van een vrouw die haar wagen aan het uitladen was. Verder konden ze ook nog gelinkt worden aan een winkeldiefstal in Elsene.

Mohamed B. is volgens het parket de leider van een bende die gespecialiseerd is in gewelddadige horlogediefstallen in het Brusselse. Hij werd al drie keer veroordeeld voor diefstal. Voor hem vroeg de procureur vier jaar effectief. Zijn twee kompanen, die in Spanje al herhaaldelijk tegen de lamp liepen voor diefstal, kijken aan tegen 40 maanden cel.

B. stelde dat hij maar een klein aandeel had in de horlogediefstal. De feiten daags voordien ontkende hij. De advocate van A. benadrukte dat het uurwerk werd teruggegeven aan het slachtoffer. De vrouw stelde zich alsnog burgerlijke partij. “Ze durft nog met moeite buiten te komen”, pleitte haar advocaat. De uitspraak volgt 10 december. (AFr)