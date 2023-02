Tot veertig maanden cel voor handtasdieven die 92-jarige vrouw met rollator viseerden in Knokke

Twee Marokkaanse mannen hebben voor de Brugse rechtbank tot veertig maanden cel gekregen voor handtasdiefstallen en hun illegaal verblijf in België. De twee hadden het vooral gemunt op bejaarde dames.

Op 30 juli vorig jaar pleegden Amin E. (32) en Rachid N. (50) op amper tien uur tijd vijf diefstallen in Knokke en Antwerpen. In Knokke ging het duo er vandoor met de handtas van een 80-jarige dame ter hoogte van een geldautomaat in de Lippenslaan. Dankzij camerabeelden kon de politie hen even later in de boeien slaan.Rachid N. had 725 euro van het slachtoffer bij zich evenals een zonne- en leesbril. Onder de schoenzool en in de onderbroek van Amin E. zaten diverse gestolen identiteits- en bankkaarten evenals 465 euro cash geld verstopt.

Ook in Antwerpen

Onderzoek van de spullen linkte het duo aan feiten de nacht voordien in Antwerpen. Daar werden twee vrouwen door E. en N. van hun handtas beroofd, terwijl ze hen de weg aan het tonen waren. Nog in Antwerpen werd een dronken Ier door het duo van zijn rijbewijs, geld en bankkaart beroofd. Na de arrestatie van de daders nam een 92-jarige vrouw uit Knokke contact op met de politie. Ze verklaarde dat E. en N. haar in het portaal van een appartementsgebouw in de Zoutelaan hadden bestolen. N. had de deur opengehouden voor de vrouw, die zich met een rollator verplaatste. Maar dat bleek niet meer dan een truc om haar handtas te stelen.

Celstraffen

Amin N., die nog een blanco strafblad had, kreeg dinsdag twee jaar effectieve celstraf. Rachid N., die eerder al zeven jaar cel opliep voor kidnapping en zware overvallen in Duitsland, kreeg veertig maanden cel. De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak voor de feiten in Antwerpen. (AFr)