Tot twintig maanden cel voor brutale overval in Knokse Lippenslaan

Een 24-jarige man uit Waals-Brabant heeft voor de Brugse strafrechter twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor een diefstal met geweld in Knokke. Zijn kompaan kreeg 60 uur werkstraf.

In de nacht van 3 op 4 september 2020 kruiste het slachtoffer het pad van zes Franstalige jongeren in de Lippenslaan in Knokke. Hij vroeg hen de weg naar een frituur waarop Jordan A. zijn portefeuille probeerde te stelen. Het slachtoffer vluchtte weg maar A. haalde hem in en duwde hem tegen de grond. Samen met een kompaan gaf hij het slachtoffer slagen en schoppen. De kompaan graaide hierop de portefeuille mee.

De zes jongeren werden daags nadien door de politie gespot op het strand. Ze werden alle zes voor de rechtbank gedaagd. Jordan A., die al een zwaar strafblad meetorste, kreeg twintig maanden cel. Volgens het parket was een 24-jarige man uit Ottignies de kompaan. Hij ontkende zijn betrokkenheid met klem waarop de rechter alle beklaagden vroeg wie de kompaan was. Fael I. (24) uit Ramillies, gaf uiteindelijk toe dat hij de tweede dader was. Hij kreeg 60 uur werkstraf.

Omdat ze zelf geen geweld gebruikten werden de vier anderen vrijgesproken. (AFr)