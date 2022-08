Tot drie keer toe worden er bloemen van graf Raphaël Duyck gestolen: “Emotioneel zwaar om dragen”

Het zijn moeilijke tijden voor de familie Duyck. Op 8 juni overleed vader Raphaël Duyck op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker, maar eeuwige rust is hem blijkbaar niet gegund. Dochter Tania hekelt dat er de voorbije maand al tot drie keer toe bloemen van zijn grafzerk, waar hij samen met zijn zoontje Bart begraven ligt, gestolen zijn. “Er moeten maatregelen komen, zo kan het niet verder”, vindt ze.

De centrale begraafplaats tussen de Roeselaarsestraat en Nederweg is voor Tania al jaren geen onbekende plek. “Mijn oudere broer Bart heb ik nooit gekend, want hij overleed al na amper zes maanden”, vertelt ze. “Hij kreeg toen een mooi kindergrafje op een hoekje dat speciaal voor de jongsten is voorzien. Helaas bleek die zerk op een gegeven moment vernietigd door vandalen. Mijn ouders hebben toen een nieuwe zerk geplaatst, met het idee om bij hun overlijden samen bij hem begraven te worden. Toen mijn vader na een moedige strijd tegen darmkanker toch de strijd verloor was het helaas zover. Op 14 juni is hij hier begraven.”

Plassen tegen zerken

“Al na enkele dagen was er een bloemstuk van 150 euro gestolen. Daarna lieten we een simpel boeket van het funerarium plaatsen, maar ook dat verdween. Op 1 juli was het zijn verjaardag en toen heb ik een bloemstuk met zijden bloemen gekocht en ook dat was plots weg. De goedkope bloemetjes van 3 euro blijven natuurlijk wel staan. Door het feit dat we vroeger al vandalisme aan het graf van mijn broertje hebben meegemaakt, is dit natuurlijk emotioneel enorm zwaar om te dragen.”

Nu durft Tania geen grote zaken op de grafzerk meer plaatsen, uit vrees dat ze verdwijnen. “Ik heb een grote kaars gekocht, maar wil het er nog niet op wagen deze daar achter te laten”, zegt ze. “Je zou op den duur alles vast moeten kleven met silicone, maar dat lijkt me alleen mogelijk met ornamenten of foto’s. Bij bloemen is dat niet praktisch. Bovendien ligt het kerkhof in z’n geheel er slordig bij, met veel kapotte zerken en onkruid. We hebben het zo geregeld dat mijn vader voor de komende twintig jaar hier zeker nog kan blijven liggen, maar dan moeten ze deze begraafplaats ook met de nodige waardigheid behandelen. Ik heb hier recent nog een man tegen een zerk zien plassen. Het respect is soms ver te zoeken.”

Camerabewaking

Tania hoopt dat er, net zoals in Emelgem, camerabewaking mogelijk is. “Al is het maar aan de in- en uitgang van het kerkhof. Die moet er heus niet langs alle paadjes komen”, zegt ze. “Maar op die manier is er toch een beetje controle, want dit is op termijn onhoudbaar”, meent ze.

Schepen van Begraafplaatsen Caroline Maertens (N-VA) begrijpt dat dergelijke diefstallen zwaar op de maag van nabestaanden liggen. “Je wenst niemand zoiets toe”, reageert ze.

“Je vraagt je ook af wie zich met zoiets bezig houdt. Bovendien is het ook moeilijk om daar tegen op te treden. Als je iemand met een bloemstuk ziet wandelen, weet je niet of ze dat komen brengen of niet. Camera’s plaatsen is iets wat we op de oude begraafplaats niet kunnen doen. In Emelgem werd er indertijd één geplaatst aan de ingang omdat er toen een nieuw onderhoudsgebouw kwam en er bij de werken kabels zijn getrokken.”

“Aan het kerkhof op de Nederweg is er geen zo’n infrastructuur. We rekenen vooral op de burgerzin van mensen en het is altijd raadzaam om ook klacht tegen onbekenden neer te leggen, zodat ook de politie van alles op de hoogte blijft.”