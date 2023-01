Tot achttien maanden cel voor inbrekersduo dat Oostendse horecazaken viseerde

Twee Marokkaanse jongeren zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan een reeks inbraken in Oostende. Ze hadden het vooral gemunt op restaurants.

Op 3 juni vorig jaar liep Mohamed B. (19) tegen de lamp tijdens een inbraak in bistro Tudor Rose in de Kapellestraat. De jongeman had er een raam ingeslagen en probeerde aan de haal te gaan met twee iPads. Daags voordien was hij samen met zijn kompaan Rachid C. (20) ook al opgepakt na gelijkaardige feiten in ’t Zeezotje. En op 30 mei had het duo bij Il Gabbiano ook al een kleine som geld en drank gestolen. Onderzoek van camerabeelden wees uit dat de twee ook al hadden toegeslagen bij café Verdi en een kledingzaak.

Mohamed B. beweerde minderjarig te zijn en werd door de jeugdrechter in een instelling geplaatst. Maar toen Spaanse documenten zijn ware leeftijd onthulden werd hij naar de gevangenis overgebracht. “Hij was amper elf toen hij zijn familie achterliet om in Spanje een beter leven te zoeken”, pleitte zijn advocaat Didier Scheldeman. “Hij leerde de medebeklaagde kennen in een asielcentrum. Ze pleegden de feiten onder invloed van medicatie. Mijn cliënt wil nu terugkeren naar zijn vriendin in Spanje.”

Meester Scheldeman verwees naar het blanco strafblad van Mohamed B., die van de rechter achttien maanden celstraf met uitstel kreeg opgelegd. De jongeman komt dus na zeven maanden voorhechtenis vrij. Rachid C. werd na de betrapping in ’t Zeezotje ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij kon niet meer worden aangetroffen en kreeg bij verstek vijftien maanden effectieve gevangenisstraf. (AFr)