Tot acht maanden cel voor diefstallen op werf werkgever in Oostende

Een 27-jarige Roemeen uit Roeselare heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf met uitstel gekregen voor een resem werfdiefstallen in Oostende. Ook twee collega’s van Cezar T. werden veroordeeld.

Op 4 juli 2019 stapte de directeur van Decat Energy Technics naar de politie. Het Veurnse bedrijf was al twee jaar aan de slag op de werf van O’Sea in Oostende en de zaakvoerder merkte dat er op zes maanden tijd al voor meer dan 51.000 euro aan werkmateriaal werd gestolen. Omdat de werf enkel met een badge betreden kon worden moest het volgens de directeur om een werknemer gaan.

Ladders en lampen

Onderzoek wees uit dat nog diezelfde dag de gestolen goederen te koop werden aangeboden in een Roemeense groep op Facebook. In de toenmalige woning van Alexandru F. (27) in Wervik trof de politie diverse gestolen goederen aan zoals ladders, schakelaars en lampen. Cezar T., die toen bij F. woonde, gaf toe dat hij een deel van de diefstallen had gepleegd.

T. verklaarde dat ook landgenoten Cezar B. (55), Nicusor G. (39) en Anatolie M. (38) betrokken waren. Roeselarenaar Anatolie M. kreeg voor zijn aandeel vier maanden cel met uitstel. Cezar B. kreeg bij verstek drie maanden cel met uitstel. Alexandru F. en Nicusor G. werden vrijgesproken. (AFr)