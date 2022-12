Tot 40 maanden cel voor Gistelse dievegges die zesjarig meisje inschakelden

Een Roemeense vrouw uit Gistel heeft voor de Brugse strafrechtbank 40 maanden celstraf, de helft met uitstel, gekregen voor een resem winkeldiefstallen waarbij zelfs een zesjarig meisje werd ingeschakeld. Ook haar schoonzus, schoonmoeder en buurman werden veroordeeld.

Op 9 juli vorig jaar liep Alina I. (23) tegen de lamp in een supermarkt in Bredene waar ze samen met een minderjarige kompaan twee volle winkelkarren probeerde te stelen. Onderzoek wees uit de vrouw sinds juni 2020 in totaal tien diefstallen had gepleegd, hoofdzakelijk in Oostende. Bij zeven feiten werd ze vergezeld door haar schoonzus Florina A. (20).

Procureur Mike Vanneste tilde zwaar aan de feiten. “Deze zigeuners maakten gebruik van kinderwagens om feiten te plegen”, stelde hij. “Het is schandalig hoe zij kinderen initieerden in de criminaliteit. Bij feiten in het Kruidvat in Gistel was een zesjarig meisje lustig aan het meepikken.” Ook de schoonmoeder van Alina I. ging geregeld mee op dievenpad. Voor de feiten in Bredene werd Jenica A. (49) evenwel vrijgesproken.

De dames werkten bij één feit samen met hun Bulgaarse buurman V.B. (21). Samen met een kind leidde hij het personeel af terwijl de vrouwen met kleding aan de haal gingen. Bij Dreamland in Oostende lieten de vrouwen een oude kinderwagen achter om met twee nieuwe exemplaren de zaak te verlaten. Een baby werd daarbij van kinderwagen verwisseld.

Advocaat Klaas Van Dorpe vroeg een werkstraf voor Alina I. “Tijdens haar maand voorhechtenis heeft ze de ernst van haar daden ingezien”, pleitte hij. Maar de rechtbank gaf haar donderdag 40 maanden cel, weliswaar voor de helft met uitstel. Florina A. en Jenica A., die eveneens in Gistel wonen, kregen respectievelijk 30 maanden en twee jaar cel, telkens voor de helft met uitstel. V.B. kreeg bij verstek zeven maanden cel met uitstel. (AFr)