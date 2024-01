Tot 37 maanden cel voor Oostkamps koppel dat inbrak bij pleegvader van hun zoontje: “Ze verdachten hem van kindermisbruik”

Toen de pleegvader van hun zoontje werd opgepakt voor vermeende zedenfeiten, was dat voor Oostkampenaars D.M. (41) en K.V. (34) het signaal om in te breken in zijn woning.

Terwijl het slachtoffer achter de tralies zat drongen D.M. en zijn vrouw K.V. op 11 februari zijn woning in Oostkamp binnen. Ze gingen er aan de haal met wat drank en eten. Dankzij de camera’s in de woning konden ze snel worden geïdentificeerd. Naar eigen zeggen hadden ze geld nodig én wilden ze wraak nemen op de pleegvader van hun zoontje.

“Mijn cliënt zat nochtans ten onrechte in de gevangenis”, foeterde Koen Stubbe, de advocaat van het slachtoffer. “De arrestatie kwam er na een volledig uit de lucht gegrepen klacht rond zedenfeiten met kinderen. Hij kwam al na een maand voorwaardelijk vrij.”

Het openbaar ministerie vroeg veertig maanden cel voor D.M., een draaideurcrimineel die eerder al twintig veroordelingen opliep voor drugs, geweld en vooral diefstallen. Zijn vrouw K.V. keek aan tegen vijftien maanden cel. Ook zij werd al vier keer veroordeeld, onder meer voor drugs en inbraak.

De kinderen van het Oostkampse koppel werden geplaatst toen bleek dat D.M. in zijn druggebruik hervallen was. “De politie kwam de kinderen uit hun armen sleuren”, pleitte meester Naima Bouslama. “Toen ze die geruchten hoorden over kindermisbruik was dat een mokerslag. Het is begrijpelijk dat ze heel kwaad waren, al valt hun reactie niet goed te keuren.”

Een dikke week voor de inbraak, ontvreemdden D.M. en K.V. in het AZ Sint-Lucas in Brugge ook nog een kluis met 1.000 euro. K.V. was er toen opgenomen en stal de badge van een personeelslid. Ze ging ook nog aan de haal met de bankkaart van haar kamergenote.

D.M. kreeg donderdag 37 maanden effectieve celstraf. K.V. komt weg met 18 maanden voorwaardelijke celstraf. Aan het slachtoffer moeten ze ruim 2.200 euro schadevergoeding betalen. (AFr)