Tot 25 maanden effectieve celstraf voor inbraak als vergelding binnen drugsmilieu

“Een vergeldingsactie binnen het drugsmilieu omdat de bewoner zijn beloftes niet was nagekomen.” Een 25-jarige jongeman uit Anzegem gaf voor de rechtbank in Kortrijk toe waarom er in de nacht van 4 op 5 september 2021 in een studentenkot in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk was ingebroken. Net als 2 kompanen kreeg hij een effectieve celstraf van 25 maanden. Een Mercedes is verbeurd verklaard.

In het holst van de nacht verwittigde een bovenbuur de politie dat er in het studentenkot van M.A. (25) was ingebroken en er drie daders in een Mercedes waren gevlucht. De auto stond op naam van Morgane C. (22) uit Kortrijk maar het was haar toenmalige vriend Anthony S. (25) die ermee reed. Na een huiszoeking drie dagen later vlogen beiden in de cel. Hetzelfde lot was Gacem B. (27) uit Wevelgem, Sammy D. (24) uit Kortrijk en Akhmed M. (27) uit Harelbeke beschoren. Ook zij waren volgens de openbare aanklager mee tijdens de inbraak. Enkel Sammy D. ontkende dit. Over wie precies de inbraak pleegde, was er meer discussie.

Het studentenkot bleek het drugshol van M.A. te zijn. De politie vond de verpakkingsresten van maar liefst 12 kilogram cocaïne. Bij de inbraak was er niet alleen drugs maar ook een duur polshorloge en cash geld gestolen. Mogelijk zelfs 36.000 euro. “Ik was er niet bij maar na de inbraak verdeelden ze in mijn garage de buit”, vertelde Sammy D. “Ik zag dikke pakken biljetten en kreeg zelf 500 euro.” Zijn kompanen hielden vol dat ook hij bij de inbraak aanwezig was en dat lokte voor de rechter heel wat reacties uit.

Enkele uren voor de inbraak was Morgane C. op voorverkenning naar het studentenkot geweest op vraag van haar toenmalige vriend. Hij had met bewoner M.A. nog een rekening openstaan. “Bij een drugsveroordeling in september 2020 zette hij M. uit de wind”, aldus advocaat Filip De Reuse. “M. beloofde toen voor hem te zorgen maar verbrak die belofte. Hij kon dat niet verkroppen en wou hem een peer stoven.” Om de precieze locatie van het studentenkot te vinden, bevestigden Anthony S. en Gacem B. aan de wagen van M. een gps-tracker. Morgane C. kreeg voor haar betrokkenheid bij de zaak een celstraf van 14 maanden. Enkel de tijd die ze in voorhechtenis zat, is als effectieve straf uitgesproken. M.A kreeg voor zijn (betrokkenheid bij) drugshandel eerder al 37 maanden voorwaardelijke celstraf. (LSi)