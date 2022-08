Tieners worden gevat met gestolen fietsen nadat ze op dak van school rondliepen

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie Westkust een melding dat er jongeren rondliepen op het dak van de school in de Alfred Devoslaan in Oostduinkerke-Bad.

Een patrouille snelde ter plaatse en daar bleek dat er inderdaad jongeren op het dak zaten. Eenmaal ter plaatse werden er twee jongens van 17 jaar uit Bergen al vluchtend op de fiets in de richting van de Zeedijk opgemerkt.

Beide jongens konden gevat worden. Algauw bleek dat de fietsen gestolen zijn. Naar eigen zeggen hadden ze de fietsen gevonden. De fietsen werden naar het commissariaat meegenomen. Eén fiets werd reeds aan de eigenares teruggegeven. De politie stelde een pv op. (JH)