Tienerjongen betrapt die op KLJ-fuif in Beerst met vals geld zuipkaarten koopt

Een 15-jarige jongen uit Kortemark werd afgelopen weekend op de KLJ-fuif in Beerst betrapt als valsemunter. Hij liet twee loopjongens met valse briefjes van 50 euro telkens zuipkaarten kopen, en incasseerde het echte wisselgeld. “Gelukkig merkten we het nog tijdig op, anders hadden we zelf problemen gehad met onze bank. We zijn momenteel zeker 500 euro kwijt”, zegt hoofdleider Corneel David van KLJ Beerst-Keiem-Leke.

Afgelopen weekend organiseerde de KLJ van Beerst-Keiem-Leke al voor de 21ste keer de succesvolle W’en Dust Party, in een loods in de Wijnendalestraat in Beerst. Alle voorgaande edities verliepen op wat kleine akkefietjes na rimpelloos. Afgelopen zaterdagavond werd voor het eerst een crimineel feit vastgesteld. Een 15-jarige jongen uit Kortemark werd betrapt op het uitgeven van vals geld en werd opgepakt.

Valse briefjes 50 euro

Hoofdleider Corneel David (24) doet het relaas. “Het was een succesvolle editie met een mooie opkomst”, zegt Corneel. “Het was dus ook druk voor alle medewerkers. Zeker aan de stand van de zuipkaarten, die voor 20 euro gekocht konden worden. Het viel de leidster die aan de stand zat na een tijdje op hoe twee jongens van rond de 14-15 jaar telkens een zuipkaart kochten en betaalden met een briefje van 50 euro. Na twintig minuten kwamen ze weer een zuipkaart kopen en betaalden opnieuw met 50 euro, en dus niet met het wisselgeld dat ze kregen. Omwille van de drukte sloeg ze er eerst geen acht op. Ze kreeg toch argwaan en bekeek de briefjes van 50 euro beter. Daarop stond in kleine letters: “this is not legal money”. Vals geld of filmgeld dus. We verwittigden de politie en konden de twee jongens zelf aanspreken. Zij zeiden dat ze in opdracht van een andere jongen het geld moesten inwisselen.”

Zeker 500 euro nadeel

De politie was snel ter plaatse en kon na even zoeken de dader klissen. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Kortemark. Hij zou naar verluidt tot 1.700 euro vals geld bij zich gehad hebben en ontkende aanvankelijk de feiten. Hij werd meegenomen voor verhoor maar mocht nadien beschikken. Het is het parket die beslist wat er met de jongen zal gebeuren. Corneel is in ieder geval opgelucht dat het bedrog dezelfde avond nog uitkwam. “Gelukkig was de leidster alert”, zegt hij. “Als we ons geld nadien naar de bank hadden gebracht om op rekening te storten konden wij misschien grotere problemen gehad hebben. Of aanzien worden als valsemunters. Diezelfde avond deden we een controle van onze kassa en daarin zaten tien valse briefjes van 50 euro. Het nadeel is dus zeker 500 euro. Voor ons als KLJ is dat al een flink deel van onze winst dat we kwijt zijn. Hopelijk loopt het nadeel niet meer op, want we kunnen pas later een volledige controle doen.” De KLJ wacht nu het onderzoek van de politie af om het geld te kunnen recupereren. (JH)