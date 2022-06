Tien maanden cel voor diefstal met ‘vogelpoeptruc’

Een 34-jarige Spanjaard en een 39-jarige Spaanse zijn door de Brugse strafrechter bij verstek veroordeeld tot tien maanden effectieve gevangenisstraf voor een diefstal en een poging tot diefstal. Met behulp van de zogenoemde “vogelpoeptruc” beroofden ze een vrouw van haar halsketting. Het openbaar ministerie had een jaar cel gevorderd.

Adriano G.M. en Aixa L.C. sloegen op 21 augustus 2021 hun slag in het centrum van Brugge. Ze besmeurden de kledij van een oudere vrouw met een wit goedje, waarna ze spontaan hun hulp aanboden bij het verwijderen van de zogezegde vogelpoep. Van die verwarring maakten ze gebruik om de gouden halsketting van het slachtoffer te stelen. De beklaagden konden ook gelinkt worden aan een gelijkaardige poging tot diefstal op 6 augustus in Brugge.

De Spanjaarden waren volgens het openbaar ministerie niet aan hun proefstuk toe. Zo werden ze in hun thuisland al veroordeeld voor diefstallen. Bovendien liep het duo op 14 september in Parijs tegen de lamp voor identieke feiten met de vogelpoeptruc. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie een jaar effectieve celstraf. Beide beklaagden kwamen op 2 mei niet opdagen voor hun proces.