Thibault (23) en Frederik (37) achtervolgen carjackers met slachtoffer in hun wagen: “Hij was helemaal van de kaart, we vonden het onze plicht”

De automobilist die vrijdagavond slachtoffer werd van een carjacking in het centrum van Wevelgem kreeg er hulp van twee lokale voetbalfanaten. Samen met het onthutste slachtoffer hadden Thibault Tenret (23) en Frederik Blomme (37) de achtervolging meteen ingezet. “Maar nadat de daders door een rood licht reden, raakten we het spoor bijster.”

Ploegafgevaardigde Thibault Tenret (23) uit Menen was vrijdagavond met vriend en jeugdtrainer Frederik Blomme (37) aanwezig op de wedstrijd tussen KSV Moorsele en VV Emelgem-Kachtem. Na de wedstrijd dronken ze er ter plekke nog een glas. Rond 22.30 uur trokken ze naar het centrum van Wevelgem. “We hadden honger en wilden een pitta eten”, getuigt Thibault. “Daarna trokken Frederik en ik naar Bar Lionel, om nog een glas te drinken.”

Bizar tafereel

Op het kruispunt van de Brugstraat met de Hoogstraat waren de twee plots getuige van een bizar tafereel. Het duo zag een Audi A2 dwars op de weg staan. “Naast de auto stond een man verwoed aan de deur te trekken. De auto probeerde ook enkele keren te vertrekken, maar viel altijd meteen weer stil, alsof de bestuurder het niet gewend was met de wagen te rijden.”

“Hij was helemaal van de kaart, zijn stem trilde ook. Hij herinnerde zich wel al zijn gegevens, op de cijfers op zijn nummerplaat na” – Thibault Tenret

Uiteindelijk kon het voertuig toch wegrijden. De man bleef even verweesd achter, maar liep toen in de richting van Thibault en Frederik. “We stonden maar enkele meters van hem vandaan. Hij zei dat hij het slachtoffer was geworden van een carjacking. Hij was helemaal van de kaart, zijn stem trilde ook. Hij herinnerde zich wel al zijn gegevens, op de cijfers op zijn nummerplaat na.”

Het duo stelde hem voor in te stappen en meteen de achtervolging in te zetten. “We reden naar de Vanackerestraat, de richting waarlangs de daders gevlucht waren. Aan de lichten aan café ‘t Bankske gokten we dat de daders naar rechts waren gereden, richting Menen, omdat we vermoedden dat ze richting Frankrijk waren gevlucht. Maar terwijl de daders los door het rode licht waren gereden, hebben wij er uiteraard moeten stoppen. Daar zijn we het spoor bijster geraakt.”

“Onze plicht”

Achteraf weet Thibault niet zo goed wat hij had gedaan als hij de dieven had klemgereden. “Stel dat ze een wapen hadden gehad… Nu, ik denk dat we sowieso achter hen zouden gebleven zijn. We staan nog in contact met het slachtoffer via Instagram. Hij heeft ons al een aantal keer bedankt, maar dat is eigenlijk niet nodig. Het was onze plicht, vind ik.”

Na communicatie met de politie keerden Thibault en Frederik terug naar de kerk in Wevelgem. Daar wachtten twee combi’s en evenveel anonieme wagens hen op. De politie besliste om meteen naar het ziekenhuis in Menen te rijden. Daar werd, aan de spoedafdeling, de gestolen Audi teruggevonden.

Messteek

De bestuurdersdeur van de wagen stond nog open, de wagen vol bloed besmeurd. Beide daders konden worden aangetroffen in het ziekenhuis. Een van hen was gewond door een messteek. Drie personen werden gearresteerd. Na verhoor mochten ze allen beschikken. Ze zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor onder meer diefstal met geweld.