Telkens jaar cel met uitstel voor bendes die namaak verkopen

Tien leden van in totaal drie afzonderlijke bendes met voornamelijk Moldaviërs hebben elk 1 jaar cel met uitstel en een fikse geldboete gekregen voor de verkoop van namaakgoederen, vooral Apple airpods en parfum. Twee bendes beweerden Oekraïners te zijn die goedereen verkochten als steun voor hun land.

Het gaat om drie afzonderlijke dossiers in de rechtbank van Veurne voor de verkoop van namaakgoederen maar telkens gaat het om bendes van voornamelijk Moldaviërs. Ze werden allen betrapt door de politie, hun namaakgoederen werden in beslag genomen en ze werden geïdentificeerd. Alle beklaagden lieten evenwel verstek gaan en kregen 1 jaar cel met uitstel en 4.000 euro tot 8.000 euro boete.

Steun voor Oekraïne

In een eerste zaak liep een bende van vier tegen de lamp op 2 november vorig jaar aan de Carrefour in Koksijde. “Het gaat om vier mannen die beweerden van Oekraïne te komen, maar in werkelijkheid zijn het twee Moldaviërs en twee Russen”, sprak de procureur. “Ze klampten klanten aan die uit de winkel kwamen met de vraag om bij hen Apple Airpods te kopen. Op die manier zouden de voorbijgangers hun tijdens de oorlog getroffen land kunnen steunen. De politie kwam ter plaatse en nam elf namaak airpods in beslag.”

“In een gelijkaardig dossier staan drie Moldaviërs terecht die in Menen verbleven maar aan het station in Antwerpen zowel op 15 oktober en 8 december betrapt werden op de verkoop van namaak airpods. Ook zij klampten voorbijgangers aan. Ondanks het feit dat ze al eerder waren betrapt en waren weggestuurd keerden ze terug en vielen weer passanten lastig. In een laatste dossier staan twee Moldaviërs en een Rus terecht wegens de verkoop van tien flessen namaakparfum in Kortrijk. Zij werden op 6 september betrapt.” Alle beklaagden stuurden hun kat naar de zitting. (Jelle Houwen)