Tekeningen van Cowboy Henk ter waarde van 60.000 euro gestolen

Twaalf originele pagina’s van een vroeg Cowboy Henkstripverhaal, die voor een tentoonstelling naar Corsica zouden worden gestuurd, werden zondagavond gestolen. De waarde van een pagina ligt op zo’n 5.000 euro.

De platen bevonden zich in de gesloten wagen van een medewerker van uitgeverij Fremok. Een dief ging aan de haal met een laptop, twaalf pagina’s uit het album ‘De Paardenschenkers’ en nog vier aparte pagina’s van Cowboy Henk.

Schrijver Kamagurka en tekenaar Herr Seele wonnen in 2014 de patrimoniumprijs op het stripfestival van Angoulême voor Cowboy Henk, waardoor de reeks werd opgenomen in het striperfgoed.

Het album ‘De Paardenschenkers’ wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van absurdisme en is een belangrijk werk in de Belgische stripgeschiedenis. De originele platen dateren van de jaren tachtig en verschenen toen zowel in het Vlaamse weekblad Humo, als in de Franse publicatie L’Echo Des Savanes.