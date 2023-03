Tekeningen van Cowboy Henk ter waarde van 160.000 euro gestolen: “Alsof je kind ontvoerd wordt”

Twaalf originele pagina’s van een vroeg Cowboy Henkstripverhaal, die voor een tentoonstelling naar Corsica zouden worden gestuurd, werden zondagavond uit een auto gestolen, samen met vier losse Cowboy Henk-pagina’s en een laptop. De waarde van een pagina ligt volgens Herr Seele op zo’n 10.000 euro. “Het is alsof je kind ontvoerd wordt”, zegt de tekenaar.

De platen bevonden zich in de gesloten wagen van een medewerker van uitgeverij Fremok. Een dief ging aan de haal met een laptop, twaalf pagina’s uit het album De Paardenschenkers en nog vier aparte pagina’s van Cowboy Henk. Schrijver Kamagurka en tekenaar Herr Seele wonnen in 2014 de patrimoniumprijs op het stripfestival van Angoulême voor Cowboy Henk, waardoor de reeks werd opgenomen in het striperfgoed. Het album De Paardenschenkers wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van absurdisme en is een belangrijk werk in de Belgische stripgeschiedenis. De originele platen dateren van de jaren tachtig en verschenen toen zowel in het Vlaamse weekblad Humo, als in de Franse publicatie L’Echo Des Savanes.

Hommage aan Hergé

“Wij maakten slechts drie lange albums van Cowboy Henk”, vertelt Herr Seele. “Dit was er één van. Het telt 44 pagina’s en kwam uit in 1983. Het is ook in het Frans vertaald en in Frankrijk gepubliceerd, in 2017 kwam er nog een nieuwe Franse editie uit. Er bestaat ook een Finse uitgave van. De Paardenschenkers is een meesterwerk van het absurdisme. Het is een hommage aan Hergé, getekend in de stijl van Hergé, en met afwisselend in het rood en in het blauw gedrukte pagina’s, zoals ook gedaan werd met het vroeger werk van Willy Vandersteen. Het verhaal speelt zich af in de Far West en Cowboy Henk is nog echt een cowboy, een element dat we later laten vallen hebben. Het gaat over paarden die cadeau gedaan worden in plaats van gestolen. Waardoor je plots met enkele paarden in de huiskamer zit. Toch wel een absurde situatie.”

“De strippagina’s zouden vertrekken naar het stripfestival van Bastia op Corsica”, vervolgt Herr Seele. “De diefstal gebeurde toen een medewerker van onze uitgeverij Fremok bij de transactie even de wagen verliet. De auto was gesloten, maar er is ingebroken zonder sporen na te laten. Dat gebeurde in de straat van onze uitgever in de Anderlechtse wijk Kuregem, een buurt die kreunt onder de criminaliteit en waar diefstallen uit auto’s echt een plaag zijn. Je moet er enorm oppassen. Naast de twaalf pagina’s uit De paardenschenkers zijn er ook vier losse Cowboy Henk-pagina’s en een laptop uit de wagen gestolen. De originele pagina’s blijven onze eigendom en we zijn niet verzekerd voor de diefstal ervan. Wij kunnen ons daar niet voor verzekeren, het stripfestival van Bastia heeft er een verzekering voor. Maar blijkbaar zal die niets uitbetalen omdat er niet zichtbaar is ingebroken in de wagen, met een gebroken raam of zo. Maar dat moeten we nog verder uitzoeken.”

Beloning voor eerlijke vinder

“Bij mij thuis werd vier jaar geleden ook ingebroken en pas later ontdekte ik dat toen ook vier originele strippagina’s gestolen werden. Ik vond ze terug via een tweedehandswebsite en zal ze nu ruilen voor andere pagina’s met de mensen die ze te goeder trouw hebben gekocht. Op een expo in Brussel werden ook eens vier pagina’s van Cowboy Henk ontvreemd, maar die kon ik nooit recupereren. Het is blijkbaar een begeerd iets. Al ging het nu dus wellicht om gelegenheidsdieven. Onze grote vrees is dat het hen om de laptop ging en dat ze de strippagina’s gewoon zullen weggooien omdat ze zich niet bewust zijn van de waarde ervan. We lieten wel een strooibiljet verspreiden in de buurt, waar een beloning wordt uitgeloofd aan de eerlijke vinder.”

“Het is toch wel emotioneel”, vindt Herr Seele. “Net als de ontvoering van je kind. Kamagurka zei dat ik ze ook opnieuw zou kunnen maken. Dat is zo, al zou het me veel werk kosten. Maar dan nog komt het charisma van de authentieke pagina’s niet terug. Ik bewaar zoveel mogelijk van ons oeuvre. Dat zal een meerwaarde zijn als we ooit een Cowboy Henk Huis openen in Oostende. Neem het Ensorhuis: daar is zo goed als niets bewaard van de meester zelf. In het Cowboy Henk Huis zullen we zowat het volledige oeuvre hebben. Van De Paardenschenkers is gelukkig nog twee derde wel bewaard. En laat ons hopen dat ook de rest teruggevonden wordt.