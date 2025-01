Tafelschuimer (43) die restaurant La Stalla oplichtte via snelrecht naar rechtbank: “Ze sloegen ook al elders in Oostende toe”

Een 43-jarige Fransman zal via snelrecht voor de Brugse strafrechter moeten verschijnen wegens afzetterij. De man is een van de vijf personen die op nieuwjaarsavond uitgebreid ging tafelen in restaurant La Stalla in Oostende en daar een rekening van 533 euro niet betaalde. Het onderzoek naar de anderen loopt nog.

Op nieuwjaarsdag ging een groep van vijf personen uitgebreid tafelen in restaurant La Stalla in de Langestraat in Oostende. Het ging om drie mannen, allen Franstalig, en twee vrouwen. Nog voor het einde vertrokken de twee dames al. De drie mannen bleven uitgebreid extra drank en desserts bestellen en meldden nadien doodleuk dat ze de rekening van 533,90 euro niet konden betalen.

Al meerdere feiten

Uitbaters Florian Verhaeghen en zijn vader Koen belden daarop de politie. “Die kende ze al van de dag voordien”, vertelde Florian daarover. “Want toen hadden ze hetzelfde gedaan in een ander restaurant. Intussen hoorden we dat ze ook elders in Oostende al meermaals hadden toegeslagen.” De politie nam het drietal mee voor verhoor, net zoals ze eerder al hadden gedaan. Zowel de politie als het parket bevestigen nu dat het parket na verhoor een van hen intussen al heeft gedagvaard via snelrecht. “Het gaat om een 43-jarige man die geboren is in Frankrijk maar die in Oostende verblijft. Hij kon de feiten niet betwisten en de schade is heel duidelijk. De man zal binnenkort al voor de rechter moeten verschijnen.”

Het onderzoek naar de anderen loopt nog verder. De twee dames zouden minderjarig geweest zijn en ontsnappen zo wellicht aan een vervolging. (JH)