Tabakswinkel op de Vrijdagmarkt in Wervik krijgt ongewenst bezoek

In de tabakswinkel Real Tabac & Co op de hoek van de Vrijdagmarkt en Pastorijstraat in Wervik is er zondagnamiddag een overval geweest.

Uit de kassa is er geld gestolen. De winkel ligt vlakbij de Leiebrug en de grens. Binnen en buiten aan de gevel hangen verschillende camera’s. Omdat het onderzoek nog volop lopende is, geeft de lokale politie geen bijkomende info.

Een maand geleden was er ook al een overval in de nachtwinkel Sana Shop op de hoek van de Tram- en Molenstraat.

De politie startte ondertussen een buurtonderzoek na de feiten van zondag. De tabakswinkel bevond zich eerder aan de overkant in de Leiestraat. Verschillende handelspanden zijn daar verkocht aan Invest Build. Real Tabac & Co behoort tot een keten van een tiental tabakswinkels in de grensstreek, van Adinkerke tot Pommeroeul.