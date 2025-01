Studentengrap of werk van verzamelaar? Banner van lingeriespeciaalzaak Ohlala ontvreemd, maar ondertussen opnieuw vervangen

Lingeriezaak Ohlala is langs de Rijksweg in Lendelede gelegen, net voorbij de grens met Izegem. Om klanten die uit de richting Roeselare komen voorbij de wegenwerken op de N36 te loodsen, hangt er een banner met twee bevallige dames op de hoek van de Kokelarestraat en de Leenstraat op de Bosmolens. Maar vorig weekend had iemand geholpen om die dames het hazenpad te laten kiezen. “

“Met Ohlala hadden we op de hoek van de Kokelarestraat en Leenstraat een aanduiding gezet om aan te geven dat men bij de wegomlegging nog steeds op het goede pad richting onze winkel is. Dat doek werd in het weekend ontvreemd. Raar soort diefstal: is het een studentengrap of een lingerielover die zijn verzameling vervolledigt? We weten het niet.? In het laatste geval zal hij of zij toch een grote wand moeten vrijmaken want het doek meet zo’n 3,40 op 1,70 meter. Als het een verzamelaar is, moeten we hem ontgoochelen: exact hetzelfde doek is intussen opnieuw geplaatst”, zegt Rik Decock.