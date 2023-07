Stijn blikt terug op dolle achtervolging na veroordeling inbrekers: “Mijn haar komt er nog recht van”

Stijn Bailleul haalt opgelucht adem nu drie inbrekers veroordeeld zijn voor een opmerkelijke inbraak in zijn zaak Agri Technics in het Ieperse dorp Dikkebus. De man betrapte de dieven een half jaar geleden op heterdaad en riskeerde zijn leven tijdens een dolle achtervolging op een jaagpad aan snelheden tot 140 km per uur die eindigde in de gracht. “En toch zou ik het vandaag opnieuw doen.”

“De nieuwbouw van ons jong bedrijf was nog geen jaar open, toen we voor het eerst geconfronteerd werden met inbrekers”, zegt medezaakvoerder Stijn Bailleul (39), die naast de vestiging woont. “Ik werd gewekt door het geronk van een van mijn nieuwe buggy’s. Blijkbaar gaven de dieven op dat moment plankgas, omdat ze zichzelf vastgereden hadden in een akker achter het bedrijf met een van mijn gestolen aanhangwagens met daarop nog een gestolen buggy. Voor ik gewekt werd, waren ze al meer dan twee uur bezig geweest in het bedrijf. Op mijn camerabeelden is zelfs te zien hoe ze rustig verderdeden in de showroom terwijl een combi passeerde. Ze hadden tal van tweedehands voertuigen verplaatst om aan mijn nieuwste dure buggy’s te raken.”

De dieven maakten de vastgereden aanhangwagen los en reden verder met twee gestolen buggy’s. “Ik stond in mijn pyjama op de koer van het bedrijf, toen ik ze zag passeren door de bebouwde kom van Dikkebus. Ik kon eerst niet weg: de poort bleef gesloten omdat ze de elektriciteit hadden afgesloten. Ik nam mijn Dodge RAM en via een omweg langs mijn woning raakte ik op de Dikkebusseweg. Doordat alles zo snel ging, had ik mijn gsm niet bij en kon ik met niemand communiceren, ook niet met politie.”

Gokken

De achtervolging begon met ‘een gelukje’. “Ik was eerst het spoor kwijt en moest gokken aan de rotonde: richting Ieper of Voormezele. Ik koos Ieper en zag hen plots rijden. Aan uitvaartcentrum Leo reden de buggy’s rechtsaf het jaagpad op. Zelfs wanneer ik het nu weer vertel, komt het haar nog recht op mijn armen. Op dat jaagpad begon een kilometerslange achtervolging aan snelheden tot 140 km per uur. Het pad was net even breed als mijn Dodge en de dieven gebruikten de buggy’s om de paaltjes op het midden van het jaagpad telkens plat te rijden. Ik was in alle staten en zat in een tunnelvisie: ik wou mijn voertuigen terug.”

Nadat een eerste buggy crashte in de gracht, verloor Stijn een eind verderop de controle. “Ik raakte een duiker en ging over de kop. Wat verderop brak het voorwiel van de tweede buggy tegen een zware houten paal op het jaagpad, waardoor die ook in de gracht belandde. Ik zat gekneld in mijn wagen en kon de achterruit inslaan om eruit te geraken. Ik sprintte meteen naar een van de gecrashte buggy’s, maar de dief was gevlucht doorheen doornstruiken. Ik sloeg alarm bij buurtbewoners, waarop de politie snel ter plaatse was en de onderkoelde dief later vond met een speurhond in een naburige loods.”

In de Ieperse rechtbank werden drie dieven vrijdag veroordeeld tot celstraffen van 38 maand en schadevergoedingen van 1.500 euro aan Stijn en meer dan 40.000 euro aan het bedrijf.

Slecht slapen

“Maar ga ik daar ooit een cent van zien? Er zat een groot kapitaal in die buggy’s en mijn eigen wagen was total loss na de crash. Toch zou ik het vandaag opnieuw doen. Anders zijn ze ermee weg naar het buitenland. Ik had nog geluk dat ze niet weggeraakt waren met die aanhangwagen, anders was ik nog veel meer kwijt. Uiteraard had die hele ervaring wel een grote impact op mij en mijn gezin. Mijn elfjarig zoontje was ook wakker geworden, zag ze wegrijden en sliep er slecht van. Ik was bang dat ze snel zouden vrijkomen. Blijkbaar hebben ze al heel wat op hun kerfstok. Met een celstraf van meer dan drie jaar kan ik leven.” (TP)