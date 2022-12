Stijging woninginbraken houdt aan: twee nieuwe feiten in Westkust

De recente stijging van het aantal woninginbraken in politiezone Westkust houdt aan. De politie waarschuwde eerder deze week al voor de toename van inbraken en riep burgers op om extra waakzaam te zijn en sociale controle uit te oefenen. De voorbije dagen werden twee nieuwe feiten gepleegd.

Een eerste feit vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag in een woning in de Pannepot in De Panne. Een onbekende begaf zich tijdens de afwezigheid van de bewoners naar de verandadeur. De inbreker sloeg het glas van de deur van de veranda stuk en ging de woning binnen. De inbreker opende daa nagenoeg alle kasten. Wat er gestolen werd is nog niet duidelijk. In de Juul Filliaertweg in Nieuwpoort probeerde een inbreker zaterdagavond om 20.15 uur dan weer binnen te raken via de achterdeur. De onbekende bracht praamsporen toe aan de deur en sloeg het glas in van de achterdeur.

Vervolgens werd de hendel van de schuifdeur op de eerste verdieping omhoog gezet. Plots werd de inbreker vermoedelijk opgeschrikt door de aanwezige bewoner en nam de vlucht zonder de woning te hebben betreden. Opvallend is dat het de tweede woninginbraak is in de Juul Filliaertweg in een week tijd. Maandag overdag ging een inbreker al een woning binnen door de achterdeur te forceren en stal binnen een horloge en geld.

Extra patrouilles

Bij politiezone Westkust merken ze een stijging van het aantal woninginbraken de laatste weken. Ook in voertuigen werd de laatste weken al meermaals ingebroken. Opvallend is dat die vaak overdag gepleegd worden. De politie kondigde deze week aan dat ze extra zullen patrouilleren. “De komende weken zullen de politiepatrouilles daarom extra patrouilleren, vooral bij valavond”, meldt politiezone Westkust. “Maar naast extra patrouilles is ook sociale controle erg belangrijk bij dergelijke fenomenen. We vragen de bevolking daarom om extra aandachtig te zijn en verdachte zaken te melden aan ons. Dat kan door de politie te bellen op het lokale nummer of meteen via het noodnummer 112.” (JH)