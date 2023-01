Stelende Roemeen riskeert na Duitsland en Spanje ook in België celstraf voor inbraken

Veroordelingen in Duitsland en Spanje heeft een 36-jarige Roemeen al op zijn kerfstok, maar hij stond ook in Kortrijk terecht voor drie inbraken in Roeselare, Ardooie en Meulebeke. Hij riskeert er 18 maanden celstraf.

Op 7 september 2022 merkte een koppel bij hun thuiskomst op dat er iemand wegwandelde. Al snel bleek dat er bij hen was ingebroken. Aan de deur stonden nog twee winkelzakken vol spullen klaar, maar 500 euro cash geld bleek sowieso verdwenen. Op camerabeelden van een buurvrouw waren de vluchtauto en Grigore A. te zien. De seining van de auto wierp daags nadien al vruchten af. Zowel in het voertuig als bij een huiszoeking konden nog gestolen juwelen en parfums gevonden worden. Een vingerafdruk op een televisietoestel stemde overeen met A.

“Hij had financiële problemen en opereerde alleen”, aldus zijn advocaat. “Hij bekende de drie inbraken waar hij van beschuldigd werd. Hij kwam naar België om te werken, niet om te stelen. Nu mist hij zijn vrouw en drie kinderen. Hij wil zo snel mogelijk naar hen terugkeren.” Voorlopig blijft A. in de cel. Op 6 februari krijgt hij zijn vonnis te horen. (LSi)