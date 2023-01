Stelende poetsvrouw uit Lichtervelde krijgt 60 uur werkstraf

Een 51-jarige vrouw uit Lichtervelde heeft voor de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor diefstallen in twee woningen waar ze ging poetsen.

Een koppel uit Lichtervelde deed al meerdere jaren beroep op de diensten van F.H. toen vorige zomer het vermoeden rees dat er regelmatig geld verdween uit hun woning. Ze plaatsten een camera en toen ze op 4 augustus opnieuw het vermoeden kregen dat er geld werd gestolen, verwittigden ze de politie. F.H. werd aan de tand gevoeld en na lang aandringen gaf ze een gestolen bankbiljet van 50 euro terug. Ze bekende de diefstallen en betaalde het koppel 1.200 euro terug.

Ook al bij ander gezin

Verder onderzoek wees uit dat de vrouw twee jaar eerder ook al bij een ander Lichtervelds gezin geld had gestolen. Daar maakte ze in totaal 175 euro buit. De verdediging wees op het blanco strafblad en het schuldinzicht van F.H. Als ze haar werkstraf niet of onvolledig uitvoert, kan die worden omgezet in zes maanden cel. (AFr)