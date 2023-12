Stad Oostende zet de strijd verder tegen winkeldiefstal

Voor het derde jaar op rij slaan Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende en Crime Control de handen in elkaar om samen met de lokale handelaars de preventieve strijd tegen winkeldiefstal aan te gaan.

Stad Oostende organiseert voor het derde jaar op rij een actie rond de preventie van winkeldiefstal. Winkeldiefstal blijft een fenomeen waar veel handelaars mee geconfronteerd worden. Door een commerciële en proactieve houding kunnen handelaars heel wat alarmsignalen leren herkennen.

In samenwerking met het trainings- en consultancybureau Crime Control werd een informatiesessie georganiseerd waarop lokale handelaars zich vrijblijvend konden inschrijven. Tijdens deze interactieve sessie lag de nadruk op allerlei tips en tricks om verdacht gedrag te herkennen en zo winkeldiefstal te voorkomen.

Tips

“De 26 aanwezige handelaars kregen heel wat bruikbare tips en tricks. Door het vergroten van de bewustwording en het meegeven van de juiste tools en technieken, leert men effectief te reageren op verdachte situaties. Alles kan beveiligd worden met labels, tags of barcodes maar het beste anti-diefstalsysteem ben je zelf!”, klinkt het bij Maxim Donck, schepen van Samenleven.

Na de informatiesessie werden enkele mystery thieves de Oostendse winkelstraten ingestuurd. Een mystery thief gebruikt de meest voorkomende diefstaltechnieken en test deze uit. Tijdens de actie werden 14 winkels bezocht uit verschillende branches. Meerdere diefstaltechnieken werden uitgetest, van manipulatie van alarmsystemen tot wisseltrucs aan de kassa. Bij het toepassen van sommige technieken was het mogelijk om een diefstal te plegen. Andere toegepaste technieken mislukten dan weer door de oplettendheid en de commerciële houding van de handelaars.

Succes

“Twee handelszaken namen voor een tweede keer deel aan het project. Het was voor de mystery thieves al een stuk moeilijker om bij deze handelaars te stelen. Beide handelaars hadden een aantal maatregelen ingevoerd op basis van de ontvangen tips. Eén van de dieven werd er betrapt, en de betrokken handelaar kwam daarbij op een zeer klantvriendelijke en rustige wijze in actie om de diefstal te verhinderen”, vertelt Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen.

De samenwerking tussen Stad Oostende, het Economisch Huis Oostende en Crime Control kan dus zeker een succes genoemd worden.

“Het is ons doel om het project elk jaar te herhalen. Hierdoor komen alle handelaars in Oostende aan bod. We moeten blijvend inzetten op deze problematiek en de nodige ondersteuning bieden aan onze lokale handelaars”, besluit Maxim Donck.

Meer info bij Celine David, diefstalpreventieadviseur van de Stad Oostende, T 059 25 86 11, celine.david@oostende.be.