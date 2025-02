Stad en politie zetten verder in op inbraakpreventie

Tussen 1 september 2024 en 10 februari werden er in heel Gistel en alle deelgemeenten samen dertien pv’s opgesteld voor inbraken of pogingen tot inbraak. Zowel politie als stadsbestuur nemen maatregelen.

Burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester) bracht de cijfers ter sprake na een vraag van oppositieraadslid Michael Vanparys (Vlaams Belang) op de jongste gemeenteraad. “Van de dertien processen-verbaal gaan er zeven over inbraken en nog eens zes over pogingen tot inbraak. De cijfers zijn zeer gelijkaardig in vergelijking met de voorbije jaren, ik zie geen significante stijging of daling”, merkt Defreyne op.

Gerichte controles

Ook al zijn er geen statistische uitschieters, toch nemen stad en politie de nodige maatregelen. “Politiezone Kouter (waartoe Gistel behoort, red.) zet toezichtcontroles nadrukkelijk in de kijker. Via de website kunnen mensen die occasioneel enige tijd afwezig zijn – denk: vakantie in het buitenland of een alleenstaande die in het ziekenhuis wordt opgenomen – een aanvraag doen waarbij de politie de woning regelmatig komt controleren. Verder zal de onthaalbediende van het Gistelse wijkpolitiekantoor een opleiding tot diefstalpreventieadvies volgen. De politie zal verder ook gerichte controles doen tegen avondinbraken.”

Twee drones

Op de politieraad werd ook de aankoop van twee drones goedgekeurd. “Die kunnen worden ingezet in de zoektocht naar een verdachte. De politie zal de drones steeds bij zich hebben in het interventievoertuig”, aldus Defreyne.

De burgemeester benadrukte ook dat het stadsbestuur al in de vorige legislatuur een subsidie goedkeurde. Wie investeert in maatregelen om toegang tot de woning of pand moeilijker te maken, krijgt een stuk terugbetaald. “De preventieadviseur neemt met de aanvrager contact op en geeft ook preventieadvies.” (TVA)