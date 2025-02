Spaarvarkentje met fooien gestolen in De Pastabar in Torhout

De Pastabar in het centrum van Torhout kreeg afgelopen weekend ongewenst bezoek van inbrekers. Die forceerden de voordeur met een scherp voorwerp en gingen binnen aan de haal met het spaarvarkentje, dat op de toog stond. Daarin zat vermoedelijk zo’n honderd euro aan fooien van klanten. “Maar de schade aan de voordeur en het feit dat ik maandag niet kon openen, weegt zwaarder door dan de buit”, zucht de uitbater.

Wanneer de dieven precies toesloegen is niet duidelijk want De Pastabar in de Spinneschoolstraat in Torhout is in het weekend gesloten. Zeker tijdens de week is het een komen en gaan van klanten, vooral scholieren. Toen de uitbater maandagochtend zijn zaak wou openen merkte hij meteen dat de voordeur eigenlijk niet dicht was. “Ze was bijna dichtgetrokken, maar het slot bleek volledig geforceerd te zijn met een scherp voorwerp”, zegt de uitbater. “Daardoor kon ze ook niet helemaal meer dicht. Mensen die hier in het weekend passeerden konden dat wellicht niet opgemerkt hebben. Nochtans liggen we wel in het centrum van Torhout, maar toch konden de dieven ongemerkt toeslaan.”

Spaarvarkentje

Uiteindelijk zijn de dieven wellicht maar kort binnen gebleven. “Ik vermoed dat ze enkel en alleen uit waren op het spaarvarkentje dat op de toog stond. Misschien wisten ze het”, zucht de uitbater. “Daarin steken de fooien van onze klanten. Er zat denk ik zo’n honderd euro in. Maar de schade aan de voordeur was veel groter dan de buit. Maandag moest ik bovendien gesloten blijven, om die voordeur meteen te herstellen. Vooral daardoor leed ik heel wat inkomensverlies. Het spaarvarkentje zal ik niet meer terugplaatsen.” Politiezone Kouter is een onderzoek gestart. (JH)