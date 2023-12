“Spaarpot klonk plots holler”: stelende poetsvrouw uit Blankenberge hoeft niet naar de cel

Een Roemeense vrouw uit Blankenberge heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek een jaar celstraf met uitstel gekregen voor diefstal. Als poetsvrouw maakte ze ruim 4.000 euro en een dure riem buit.

D.S. pleegde de feiten als poetsvrouw, onder meer bij een gezin uit Knokke-Heist. Daar stelden ze in mei vast dat de spaarpot van de dochter plots iets holler klonk. Er was ook een enveloppe met 2.370 euro aan spaarcenten verdwenen. De dochter had dit geld gekregen voor haar achttiende verjaardag. Ook een riem van het luxemerk Hermès ter waarde van 650 euro was niet meer te vinden.

De verdenking viel al snel op de poetsvrouw, maar die ontkende aanvankelijk in alle talen. Maar de enveloppe waarin het geld stak werd in de woning van D.S. aangetroffen. Bovendien had de vrouw pas 2.000 euro op haar eigen rekening gestort. Geconfronteerd met die vaststellingen ging D.S. door de knieën. Maar de diefstal van de riem en het resterende bedrag is ze altijd blijven ontkennen.

De beklaagde kwam begin november niet opdagen voor haar proces. De rechtbank hield evenwel rekening met haar blanco strafregister. Aan de burgerlijke partijen moet ze ruim 4.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)