Snelle dief steelt spullen van auto, terwijl eigenaar parkeerticket koopt

Een onbekende dief heeft zondagmiddag wel erg snel toegeslagen in de Duinkerkelaan in De Panne.

De eigenaar van een Honda kwam rond 12.20 uur aan in de straat en parkeerde zijn voertuig langs de straat. Hij stapte uit om even verder een parkeerticket te gaan kopen. In de amper vijf minuten dat hij weg was, bleek een onbekende dief te hebben toegeslagen.

Toen de man terugkwam merkte hij op dat de vier ventieldoppen en de plastic behuizing van zijn antenne gestolen waren. Hij diende klacht in bij de politie. (JH)